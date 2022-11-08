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Свыше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги»

Политика
08.11.2022 13:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-3-7-tys-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-zapisalis-dobrovoltsami-dlya-uchastiya-v-svo-cherez-gosuslugi
Свыше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время военный комиссариат обработал более 3,6 тыс. заявлений на участие в СВО от добровольцев.

Всего для участия в спецоперации на Украине заявления через «Госуслуги» подали свыше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края.

Заявку можно подать в разделе «Стать добровольцем» на портале «Госуслуг». В случае, если заявитель изменит свое решение, он может не приходить в военкомат. Юридических обязательств при этом не возникает, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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