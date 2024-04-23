Законопроект об уличной рекламе виноделен прошел первое чтение

Об этом рассказал депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

В поправках к законопроекту о рекламе винодельческих хозяйств предусмотрена возможность разрешить рекламировать винодельческую продукцию на медиаэкранах по ночам.

Сейчас рекламировать произведенное в России вино разрешено в печатных изданиях, за исключением первой и последней полос, а также в теле- и радиопрограммах с 23:00 до 7:00.

«Предусмотрена возможность рекламировать винодельческие хозяйства, терруары в зонах, где расположены наши винодельческие предприятия. В поправках ко второму чтению мы предлагаем рекламное информирование наших граждан о винодельческих хозяйствах не только на территории южных винодельческих регионов, таких как Крым, Ростовская область, Кубань, но и предусматриваем возможность разрешить рекламу на медиаэкранах на территории всей страны в ночное время с 23:00 до 7:00″, — рассказал Сергей Алтухов.

Законопроект о рекламе винодельческих хозяйств прошел первое чтение и готов к рассмотрению во втором, сообщает ТАСС.

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