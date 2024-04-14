Кубанские виноделы в мае повысят цены на вино и шампанское

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила о повышении с 13 мая цен на 7-35% на свою продукцию. О планах повысить цены заявили еще девять российских виноделен.

В компании «Абрау-Дюрсо» повысят цены на 15 позиций алкогольной и безалкогольной продукции. Больше всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%.

На 18% подорожает «Русское шампанское «Кошерное». Наименования «Русское шампанское» подорожает на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусная настойка «7 овощей» подорожают на 8%. Также подорожают на 15% джин «7 трав» и сидр «Абрау-Дюрсо». Коньяк «Абрау 1870» подорожает на 10%. Также подорожает на 10% детское шампанское «Джуниор».

По словам директора по коммуникациям и связям с общественностью компании «Абрау-Дюрсо» Ольги Фирстовой, повышение стоимости происходит впервые за последние два года и связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.

Повышение стоимости коснется и других компаний. Ожидается рост стоимости продукции «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Золотая балка», «Союз-вино», «Фотисаль», «Золотая балка». В феврале о повышении цен на продукцию объявила компания «Фанагория».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал закон об увеличении акцизных ставок до 108 рублей на вино и шампанское с 1 мая 2024 года, пишет РБК.

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