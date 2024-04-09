Ставки акцизов на российские игристые вина снизят с 1 мая

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о снижении ставок акцизов на российские игристые вина, в том числе шампанское, до 119 рублей за литр с 1 мая.

Изначально редакция закона содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в числе которых и поддержка отечественного виноделия.

С 1 мая 2024 года ставки акциза на российские вина снизятся со 141 до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки вырастут до 124 рублей, в 2026 — до 129 рублей.

В качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина вместо 1 литра безводного этилового спирта в товаре устанавливается 1 литр такой продукции. Ставка акциза на крепленое ликерное вино до с 1 мая составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля.

На организации, производящие крепленые вина в России, обязанность уплаты аванса по акцизу распространяться не будет.

Кроме того, закон вводит повышенный налоговый вычет сумм акциза, если используются виноматериалы, произведенные до момента их признания подакцизным товаром. Также вносятся изменения, которые позволят сохранить эффективную ставку акциза на российские вина из винограда, выращенного в России, на который применяется налоговый вычет по акцизам, на текущем уровне.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Исключение составляют положения, для которых установлен другой срок, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: российские виноделы просят власти повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200%.