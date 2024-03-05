Российские виноделы просят власти повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200%
Представители отечественных производителей вина обратились в Госдуму и Правительство с просьбой поддержать российский рынок.
Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Алексей Плотников рассказал, что в кабмин и парламент направили предложение установить пошлину на импорт вина и шампанского из стран НАТО в размере 200%.
Кроме того, российские виноделы предложили отменить льготный режим на пошли для ввоза вино и шампанского из Грузии.
С августа прошлого года в России увеличили ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Меру распространили до конца 2024 года, сообщает РИА «Новости».
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