Более 20 кубанских виноделен вошли в топ-50 лучших винных хозяйств России

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг винных хозяйств России 2024 года.

В список вошли 23 винодельни из Краснодарского края. Лидером стал завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Второе место у винодельни «Долина Лефкадия», расположенной в Крымском районе, третье — у имения «Сикоры» Новороссийска.

«Помимо традиционных виноделен появляются новые. Реализуется концепция, которая есть во всем мире — когда даже небольшой производитель напитков мечтает открыть сначала дегустационный зал, потом ресторан, затем мини-отель и потом создать курорт. Многие идут по этому пути, зарабатывают деньги, чтобы, в том числе, развивать собственное производство, увеличивать качество вин, приобретать новое оборудование, привлекать новых специалистов. Это замечательный и сильный мирового уровня тренд, который мы можем наблюдать в России, в том числе в Краснодарском крае», — прокомментировал издатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia, ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

В топ-50 также вошли винодельни Chateau Pinot и «Мысхако» из Новороссийска, «Кубань-Вино» из Темрюкского района, «Усадьба Дивноморское», «Галицкий и Галицкий», «Фанагория», Chateau de Talu из Геленджика, LeGato из Крымского района.

Кроме того, в рейтинге «Мильстрим» Темрюкского района, Chateau le Grand Vostock Крымского района, «Бюрнье», «Винодельня Романов», «Усадьба Маркотх», «Шумринка» и «Гай Кодзор» из Анапы, «Поместье Голубицкое» из Тамани, «Раевское» из Новороссийска, «Собер Баш» из Северского района, «Усадьба Мезыбь» Геленджика и «Винодельня Узунов» Темрюкского района, сообщает «РБК Краснодар».

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