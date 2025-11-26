Законопроект об использовании биометрии для входа в школы внесут в ГД РФ
Биометрия станет альтернативой картам и пропускам, которые используют для входа на территорию учреждений.
По словам вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.
«Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию», — сообщил Григоренко в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.
В аппарате вице-премьера РФ добавили, что биометрию, в отличие от пропусков и карт, может использовать только ее владелец. Такая мера сделает периметр школы безопаснее.
Также это упростит мониторинг посещаемости, а родители будут знать, что их ребенок точно находится в школе, сообщает РИА «Новости».
