Законопроект об индексации зарплат не реже раза в год внесут в Госдуму РФ

Дополнить 134 статью Трудового кодекса РФ соответствующим уточнением предложил депутат нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов.

Согласно инициативе политика, работодателей хотят обязать проводить индексацию заработных плат своих сотрудников не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня официальной инфляции за прошлый год.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что сейчас статья 134 ТК РФ устанавливает для работодателей обязательство проводить индексацию зарплаты сотрудников, однако периодичность и другие условия данной процедуры в законе не прописаны.

По мнению Нилова, закрепление этих пунктов на законодательном уровне необходимо в условиях постоянно растущей инфляции, чтобы обеспечить более четкий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав россиян, прозрачность трудовых отношений, а также исключить произвол со стороны работодателей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 38 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат. На Кубани почти треть жителей (30,5%) получают заработную плату ниже 45 тыс. рублей в месяц.

Подпишись, здесь всегда интересно.