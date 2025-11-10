Краснодарский край занял 38 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат

На Кубани почти треть жителей (30,5%) получают зарплату ниже 45 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании, составленном на основе официальной статистики за период с сентября 2024 по август 2025 года.

При составлении рейтинга регионы ранжировались по трем критериям: доля сотрудников крупных и средних компаний с доходом от 200 тыс. рублей ежемесячно, процент работников с заработком менее 45 тыс. рублей (два размера МРОТ) и диапазон наиболее распространенных окладов в субъекте.

Краснодарский край занял 38 место из 85 субъектов РФ. Здесь доля высокооплачиваемых специалистов (зарплата более 200 тыс. рублей) составила 2,8%, низкооплачиваемых (менее 45 тыс. рублей) — 30,5%. При этом средний диапазон зарплат в регионе — 41–85 тыс. рублей.

В лидирующей группе по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы. На первом месте списка оказался Чукотский автономный округ, где средний диапазон зарплат — 112–268 тыс. рублей. На втором месте — Москва (85–206 тыс. рублей), замыкает топ-3 Ямало-Ненецкий автономный округ (95-198 тыс. рублей).

За восемь месяцев 2025 года начисленная зарплата в среднем по стране достигла 93 тыс. рублей с учетом НДФЛ, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 13,6%. Уровень безработицы в сентябре снизился до 2,2%, обновив исторический минимум, сообщает РИА «Новости».

