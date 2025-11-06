Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября на Кубани

Исследование показало, что самыми высокооплачиваемыми и востребованными стали вакансии в категории рабочих и линейных специалистов, а также в сфере транспорта и логистики.

По данным «Авито», вакансия разнорабочего оказалась самой популярной среди рабочих профессий, в среднем компании предлагали зарплату в 76,4 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии среди рабочих специальностей в октябре — автоэлектрик со средней предлагаемой зарплатой 191,8 тыс. рублей, бурильщик — 182,1 тыс. рублей и автомеханик — 159,8 тыс. рублей.

Курьер — самая востребованная профессия в сфере транспорта и логистики, предлагаемая зарплата составляла 162,3 тыс. рублей.

Средняя зарплата водителя-дальнобойщика составила 196,9 тыс. рублей, что сделало вакансию самой высокооплачиваемой в этой категории по итогам прошлого месяца. Аналитики отметили, что на реальный доход водителя влияют график работы, вид транспорта, количество поездок и сложность работы.

В число самых высокооплачиваемых также вошла вакансия водителя-экспедитора — 129 тыс. рублей, сообщает kuban.aif.ru.

