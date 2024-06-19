Законопроект о запрете увольнять молодых мам внесут в Госдуму РФ

Соответствующие поправки предложили ввести в статью 261 Трудового кодекса России.

По словам автором инициативы, сейчас есть разногласия между Конституцией и ТК РФ по вопросу обеспечения социальных гарантий для молодых матерей.

Ранее в Трудовом кодексе была норма, регламентирующая при приеме на работу и увольнении права беременных женщин и работников с несовершеннолетними детьми. Устанавливались предусмотренные Конституцией гарантии для матерей новорожденных детей, работающих в том числе по срочным трудовым договорам. Однако в последней редакции ТК РФ данное положение по неясным причинам исключили.

«Предлагаем поддержать молодых мам, чей срочный трудовой договор истекает во время беременности или сразу же после родов. Проблема в том, что сегодня работодатели имеют право расторгать с ними срочный договор сразу же после окончания отпуска по беременности и родам — через 70 календарных дней после рождения малыша. Женщинам с бессрочным трудовым договором гарантируется сохранение рабочего места до достижения малышом трехлетнего возраста», — рассказал депутат Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что нужно уровнять права женщин, работающих как по срочному, так и на основе бессрочного договора, пишут «Известия».

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