В Госдуме предложили на 2 часа сократить рабочую пятницу для женщин

Сокращение рабочей пятницы, по мнению авторов инициативы, позволит женщинам полноценно отдыхать в выходные и качественно проводить время с семьей. Предположительно, это позитивно отразится на демографической ситуации в стране.

Обращение с просьбой рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

В документе указано, что эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных фирм это может иметь рекомендательный характер.

Автор инициативы отметил, что по данным Минтруда РФ за март прошлого года, женщины составляют 49% от всей рабочей силы в РФ. И это является одним из самых высоких показателей в мировой практике. Также он напомнил, что, согласно данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года выросла до 38 часов 30 минут. Это максимум за последние 10 лет.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин. По сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин — всего на четыре минуты», — сказано в документе.

Также автор Чернышов подчеркнул, что женщины продолжают выполнять большую часть домашних дел и ухаживают за детьми. На это уходит порядка шести часов в день.

«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала «Если быть точным» в марте 2023 года, если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — цитирует документ «РИА Новости».

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