Законопроект о запрете травли учителей внесли в Госдуму РФ

В закон об образовании предлагается ввести принцип «защиты чести и достоинства педагогического работника.

Соответствующий законопроект в Госдуму внес вице-спикер Борис Чернышов. По его словам, актуализировался ряд проблем, на которые нужно оперативно реагировать.

«Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта добавил, что риск посягательств на честь и достоинство педагогов возрастает в условиях доступного образования и активного применения электронного и дистанционного обучения, сообщает РИА «Новости».

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