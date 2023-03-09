Законопроект о запрете травли учителей внесли в Госдуму РФ
В закон об образовании предлагается ввести принцип «защиты чести и достоинства педагогического работника.
Соответствующий законопроект в Госдуму внес вице-спикер Борис Чернышов. По его словам, актуализировался ряд проблем, на которые нужно оперативно реагировать.
«Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Автор законопроекта добавил, что риск посягательств на честь и достоинство педагогов возрастает в условиях доступного образования и активного применения электронного и дистанционного обучения, сообщает РИА «Новости».
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