Кубанский эксперт прокомментировал высказывания Президента РФ в ходе открытия Года педагога и наставника

Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России 2 марта во время встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Владимир Путин подчеркнул роль учительства в преемственности исторической памяти разных поколений россиян. В ходе общения с наставниками он затронул ряд важных вопросов, в том числе дал оценку теракту в Брянской области.

«Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится – мы их дожмем!», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства подчеркнул роль учительства в преемственности исторической памяти разных поколений россиян.

«Учителя России воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, предательство — от честности и справедливости, привили им по-настоящему великое, определяющее всю нашу жизнь чувство глубокой, искренней любви к Родине», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу стран». Он заострил внимание на роли наставничества в будущем российского государства и общества в обеспечении счастливой жизни в суверенной высокоразвитой стране широких возможностей для новых поколений россиян.

«Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования… Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова – в демографии, образовании, экономике, в сфере безопасности – подчинено главному: чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».

«Ничего у них не получится – мы их дожмем». Именно эти слова и хотели услышать от Владимира Путина россияне, которые были в ярости от террористического акта в Брянской области. Враг в очередной раз показал, что на Украине мы боремся не просто с нацистами, а сакральным злом, готовым убивать мирных жителей и детей. Понятно, что они хотели этим терактом вызвать панику и ропот россиян, а получили совершенно обратный эффект — сплочение, твердость и праведный гнев в свой адрес. И символом этой трагедии стали не боевики-отморозки, а мальчик Федор, спасший двух маленьких девочек. Значит, Федор хорошо воспитан и родителями и учителями. Все это дает уверенность всем нам — от простых россиян до Президента, что мы одержим победу в борьбе за свое будущее потому, что у нас есть такие учителя, наставники и такие дети, как Федор», — прокомментировал слова президента журналист, политобозреватель, заместитель главного редактора портала «ЯСНО», член Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Кащенко.

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