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В Краснодарском крае открыли Год педагога и наставника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otkryli-god-pedagoga-i-nastavnika
В Краснодарском крае открыли Год педагога и наставника
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На площадке краевого Института развития образования прошла встреча министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой с педагогами.

Елена Воробьева зачитала приветственный адрес губернатора Вениамина Кондратьева.

«В наступившем году вас ждет насыщенная программа краевых и федеральных мероприятий. Уверен, 2023-й откроет новые возможности, позволит ярко проявить себя, повысить профессиональный уровень и приумножить свои достижения. А край, со своей стороны, продолжит создавать комфортные условия труда, поощрять за заслуги, помогать с приобретением жилья и привлекать в отрасль молодые кадры», — говорится в сообщении губернатора Кубани.

В рамках мероприятия провели мастер-классы для учеников педагогических классов, студентов педвузов и педагогических работников Краснодарского края. Участники мероприятия посетили выставку проектов и методических изданий и разработок.

Всего в регионе запланировано около 70 тематических форумов и круглых столов для учащихся классов педагогической направленности, студентов профильных вузов и колледжей, учителей, воспитателей и педагогов допобразования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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