Законопроект о запрете использования смартфонов в школах внесли в Госдуму РФ

Пользоваться телефоном на уроках в личных целях с принятием законопроекта школьники не смогут.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Во время проведения уроков использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников», — уточняется в пояснительной записке.

Принятие закона позволит снизить факторы отвлечения внимания детей от предметов, считают авторы инициативы — 20 депутатов и 2 сенатора. Они также отмечают, что новая мера позволит не допустить применения физического и психического насилия.

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