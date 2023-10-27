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Законопроект о запрете использования смартфонов в школах внесли в Госдуму РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakonoproekt-o-zaprete-ispolzovaniya-smartfonov-v-shkolah-vnesli-v-gosdumu-rf
Законопроект о запрете использования смартфонов в школах внесли в Госдуму РФ
Фото freepik.com

Пользоваться телефоном на уроках в личных целях с принятием законопроекта школьники не смогут.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Во время проведения уроков использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников», — уточняется в пояснительной записке.

Принятие закона позволит снизить факторы отвлечения внимания детей от предметов, считают авторы инициативы — 20 депутатов и 2 сенатора. Они также отмечают, что новая мера позволит не допустить применения физического и психического насилия.

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