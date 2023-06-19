Законопроект о возврате перехода на летнее время внесут в Госдуму РФ

Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев планирует внести законопроект 21 июня.

«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» (+1 час с конца марта по октябрь) будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал Матвеев в Telegram.

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