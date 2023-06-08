Уменьшить срок отключения горячей воды летом предложили в Госдуме РФ

Соответствующее письмо направили министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, какие ограничения не позволяют сократить продолжительность отключений горячей воды.

«Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — считает автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что первой в этом должна принять участие Москва, так как в столице наилучшее состояние коммунальной инфраструктуры, а в дальнейшем практику нужно распространить на все регионы.

Также Чернышов написал письмо главе Минстроя РФ с вопросом, почему планы по сокращению ежегодных сроков отключений не реализовали.

«Существуют ли на данный момент технические или иные ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до 2–3 дней? Если да, какие это ограничения и что необходимо для их устранения? Есть ли у Министерства строительства и ЖКХ России планы по сокращению продолжительности ежегодных летних отключений горячей воды? Если да, какая работа проводится в этом направлении?» — цитирует письмо Бориса Чернышова РИА «Новости».