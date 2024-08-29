Законопроект о праве подсудимых уходить на СВО внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о праве обвиняемых на этапе судебного производства заключать контракты о прохождении военной службы.

Поправки будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, будет разрешено заключать контракт с совершившими преступления гражданами, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в период мобилизации, военного положения и в военное время.

В пояснительной записке уточняется, что новые нормы позволят заключать контракты не только с имеющими судимость лицами, которые отбывают наказание в колониях, судимость которых снята или погашена, но и с отдельными категориями обвиняемых и подсудимых на этапе судебного производства, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд прокуратурой и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. При этом речь не идет о лицах, которых обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По действующим нормам контракты о военной службе могут заключаться с обвиняемыми, в отношении которых по ходатайству командования воинской части приостановлено предварительное расследование, сообщает ТАСС.

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