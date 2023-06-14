Законопроект о получении ВНЖ заключившим контракт с ВС РФ приняли в Госдуме

Законопроект приняла Госдума на пленарном заседании 14 июня во втором, основном чтении.

Новый закон упрощает получение вида на жительство для специалистов и иностранцев, которые в период спецоперации заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, а также членов их семей.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». ВНЖ без ограничения срока действия будут выдавать высококвалифицированным специалистам, которые не менее двух лет проработали в этом качестве в России, а также членам его семьи при условии проживания по полученному документу.

За получением разрешения на работу иностранные граждане должны обратиться в МВД России в течение 30 дней с момента принятия решения о работе в России. По просьбе работодателя или при наличии уважительных причин разрешение можно получить в более поздний срок.

Если за это время специалист не получил разрешение, то принятые решения о выдаче отменяются. Кроме того, если иных законных оснований для пребывания в России нет, иностранные граждане и члены их семьи обязаны уехать из страны.

Также законопроект позволяет выдавать ВНЖ без разрешения на временное проживания иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы ВС РФ или воинских формированиях на год в период СВО, и членам их семей. Норма также будет применяться и в случае гибели военнослужащего. Членами его семьи признаются супруг(а), дети, в том числе приемные, и родители, сообщает ТАСС.

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