Проект об освобождении от уголовной ответственности некоторых участников СВО внесли в Госдуму

Законопроектом предлагается создать правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности нескольких категорий граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период мобилизации или военного положения.

Документ опубликован 13 июня в думской электронной базе.

Такие гарантии предлагают распространить в отношении осужденных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести или получили приговоры до дня вступления нового закона в силу.

При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны только при получении госнаграды или увольнении со службы по отдельным основаниям. Тем военным, которые уже отбыли наказание или вышли по УДО, также погасят судимость со дня награждения или увольнения.

Следить за поведением военнослужащих с судимостью будет командование воинских частей. Если военный во время службы совершит новое преступление, то суд назначит ему наказание по статье 70 УК РФ.

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