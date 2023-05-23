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Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Дня воинской присяги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-prinyala-zakon-ob-ustanovlenii-21-noyabrya-dnya-voinskoj-prisyagi
Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Дня воинской присяги
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

На пленарном заседании 23 мая депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении 21 ноября Дня воинской присяги.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительных материалах отмечается, что установление Дня воинской присяги направлено на воспитание граждан «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

«Инициаторами законопроекта о праздновании Дня воинской присяги являются ветераны, моряки-черноморцы под руководством адмирала Игоря Владимировича Касатонова, которые в 1992 году отказались приносить присягу Украине и остались верными принятой присяге, став символом стойкости, мужества и величия России. Их решение предначертало ход истории: Черноморский флот остался российским, а Крым и Севастополь вернулись в Россию», — сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

По словам Ковитиди, актуальность закона подтверждают заявления участников СВО о необходимости укрепления идеологической и морально-нравственных составляющих, сообщает ТАСС.

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