Госдума поддержала законопроект, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников

Законопроект, позволяющий силовым структурам пресекать движение как воздушных, так и наземных и водных беспилотников, 18 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

На рассмотрение законопроект внесли депутаты во главе с председателями комитетов по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В настоящее время законодательство позволят силовикам противостоять только воздушным беспилотным аппаратам

Новый законопроект разрешает пресекать движение любых беспилотников сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. В пояснительной записке уточняется, что пресекать движение будут, в том числе, уничтожая или повреждая аппараты, а также подавляя или преобразовывая управляющий ими сигнал, сообщает ТАСС.

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