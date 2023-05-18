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Госдума поддержала законопроект, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-podderzhala-zakonoproekt-razreshayushhij-silovikam-presekat-dvizhenie-bespilotnikov
Госдума поддержала законопроект, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект, позволяющий силовым структурам пресекать движение как воздушных, так и наземных и водных беспилотников, 18 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

На рассмотрение законопроект внесли депутаты во главе с председателями комитетов по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В настоящее время законодательство позволят силовикам противостоять только воздушным беспилотным аппаратам

Новый законопроект разрешает пресекать движение любых беспилотников сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. В пояснительной записке уточняется, что пресекать движение будут, в том числе, уничтожая или повреждая аппараты, а также подавляя или преобразовывая управляющий ими сигнал, сообщает ТАСС.

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