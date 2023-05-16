Украинский беспилотник сбили системы ПВО в Брянской области

Об этом утром 16 мая сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал глава Брянской области в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Брянской области упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Днем 13 мая вертолет загорелся и потерпел крушение в городе Клинцы, а истребитель Су-34 потерпел крушение недалеко от украинской границы.