Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Украинский беспилотник сбили системы ПВО в Брянской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskij-bespilotnik-sbili-sistemy-pvo-v-bryanskoj-oblasti
Украинский беспилотник сбили системы ПВО в Брянской области
Фото скриншот с видеозаписи t.me/mod_russia

Об этом утром 16 мая сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал глава Брянской области в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Брянской области упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Днем 13 мая вертолет загорелся и потерпел крушение в городе Клинцы, а истребитель Су-34 потерпел крушение недалеко от украинской границы.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях