Законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая внесли в Госдуму РФ

Сделать майские выходные непрерывными предлагается сделать за счет переноса четырех дней с конца новогодних праздников. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Об этом 5 апреля сообщил замглавы фракции «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, законопроект сделает «длинные майские выходные по-настоящему длинными». Отдыхать предполагается с 1 по 9 мая.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — сказал Даванков.

Депутат также отметил, что сегодня регионы могут устанавливать дополнительные выходные в мае, но не пользуются той возможностью.

«В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [выходных]», — сказал депутат.

По его мнению, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», сообщает ТАСС.

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