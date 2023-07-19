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Законопроект о длинных выходных на майские праздники не поддержали в Госдуме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakonoproekt-o-dlinnyh-vyhodnyh-na-majskie-prazdniki-ne-podderzhali-v-gosdume
Законопроект о длинных выходных на майские праздники не поддержали в Госдуме
Фото Pavel Danilyuk, pexels.com

Проект фракции «Новые люди» предусматривает ввести выходные дни с 1 по 9 мая, сократив новогодние каникулы на 4 дня. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить это предложение.

По словам члена Комитета Михаила Тарасенко, авторы инициативы не учли, что у школьников тоже есть зимние каникулы. В этот период родители с детьми ходят на катки, елки. Он добавил, что оснований поддерживать законопроект нет, поскольку все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.

Майские праздники в 2024 году продлятся 8 дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — 10 — с 29 декабря по 8 января, сообщает РИА «Новости».

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