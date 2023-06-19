Минтруд: в 2024 году новогодние праздники продлятся 10 дней

Минтруд РФ опубликовал проект постановления о праздничных днях в следующем году.

Так, майские праздники пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая — всего 8 дней. На новогодних каникулах страна будет отдыхать 10 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Утвердили и остальные выходные дни — с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня, 3 и 4 ноября.

В ведомстве отметили, что в 2023 году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни. Например, выходные 6 и 7 января, которые выпали на субботу и воскресенье, передвинут на 10 мая и 31 декабря. С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне на Первомай в 2024 году будут отдыхать 4 дня.