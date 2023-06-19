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Россияне на Первомай в 2024 году будут отдыхать 4 дня

Общество
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Россияне на Первомай в 2024 году будут отдыхать 4 дня
Фото freepik.com

Новогодние каникулы при этом будут полноценными, с выходом на работу 8 января.

Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Ведомство в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году.

На 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд — в 2024 году праздник выпадает на среду, к нему добавят два дня и воскресенье, 28 апреля. Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

Два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля, другого — с ноябрьских праздников.

Также Котяков заявил, что на 8 Марта и 23 Февраля в 2024 году придется по три выходных дня, поскольку оба праздника выпадают на пятницу, пишут «Известия».

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