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Сделать выходным понедельник после Пасхи предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sdelat-vyhodnym-ponedelnik-posle-pashi-predlozhili-v-gosdume-rf
Сделать выходным понедельник после Пасхи предложили в Госдуме РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По мнению авторов законопроекта, еще один день нерабочий день станет данью уважения к историческим традициям православия.

Согласно инициативе, общее количество нерабочих праздничных дней в году при этом не увеличивается — планируется перенос одного из выходных дней, а также оптимизация календаря для празднования Пасхального понедельника.

«Законопроектом предлагается закрепить в ст. 112 ТК России обязанность правительства РФ при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — говорится в пояснительной записке.

Большинство россиян отмечают православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения, поэтому введение еще одного выходного в понедельник станет очередным свидетельством признания особой роли православия в России, отметили депутаты.

«С учетом изложенного ежегодный обязательный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период», — цитирует текст пояснительной записки RT.

Читайте также: законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая внесли в Госдуму РФ.

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