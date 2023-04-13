Сделать выходным понедельник после Пасхи предложили в Госдуме РФ
По мнению авторов законопроекта, еще один день нерабочий день станет данью уважения к историческим традициям православия.
Согласно инициативе, общее количество нерабочих праздничных дней в году при этом не увеличивается — планируется перенос одного из выходных дней, а также оптимизация календаря для празднования Пасхального понедельника.
«Законопроектом предлагается закрепить в ст. 112 ТК России обязанность правительства РФ при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — говорится в пояснительной записке.
Большинство россиян отмечают православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения, поэтому введение еще одного выходного в понедельник станет очередным свидетельством признания особой роли православия в России, отметили депутаты.
«С учетом изложенного ежегодный обязательный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период», — цитирует текст пояснительной записки RT.
Читайте также: законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая внесли в Госдуму РФ.
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
- В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
- Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
- Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»