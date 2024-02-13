Законопроект о бесплатной парковке для ветеранов СВО и их семей внесли в Госдуму

Такой законопроект в Государственную Думу внесли депутаты от партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.

Закон о бесплатной парковке автомобилей для участников специальной военной операции и их семей разработали после обращения к парламентариям ветеранов из Краснодара на встрече в начале февраля.

«Многие из бойцов оставили дома жен, детей и пожилых родителей, которым нужна помощь. Близкие солдат часто пользуются личными автомобилями для решения повседневных задач. В наших силах сделать эти задачи хоть немного проще», — сказал Гусев.

Депутат подчеркнул, что бесплатная парковка для ветеранов СВО и их семей особенно важны около социальных объектов и больниц. По его словам, такой законопроект важно распространить на всю Россию.

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