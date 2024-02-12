Отмену пошлины за безвозмездно переданную на СВО технику одобрили в Госдуме РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону спецоперации.

Комитет также рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Пошлину могут перестать взимать за автомобили, маломерные суда и другие транспортные средства, которые передают Народному фронту для нужд бойцов и гуманитарных миссий по договорам пожертвования.

Глава рабочей группы Андрей Турчак отмечал, что Народный фронт тратит «серьезные деньги» для постановки техники на учет. Когда поправки вступят в силу, регистрация такого транспорта станет бесплатной, сообщает ТАСС.

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