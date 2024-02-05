Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

Поправки в указ президента РФ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» внесли 3 февраля.

Благодаря расширению полномочий фонда ветераны СВО смогут получить более качественную и современную реабилитацию. Теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, приобретенные ветеранами СВО по электронному сертификату Соцфонда. Фонд вправе перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, помогающим демобилизованным бойцам и семьям погибших. Благодаря расширению полномочий фонд может вести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им услуг и мер социальной поддержки. Помимо этого, теперь организация может заниматься международным сотрудничеством по вопросам защиты прав участников СВО и их семей.

Председатель фонда Анна Цивилева отметила, что эти изменения открывают больше возможностей для помощи бойцам спецоперации.

«Мы теперь сможем обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений. Расширение президентом Российской Федерации полномочий фонда — большая ответственность. Сделаем все, чтобы ее оправдать. Для нас важна обратная связь от ветеранов», — подчеркнула она.

По словам председателя, удовлетворенность оказанной ветеранам помощью — главный критерий эффективности работы организации и работы других госструктур.

Кроме того, расширен состав Наблюдательного совета «Защитники Отечества». Главой Попечительского совета организации стал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Читайте также: более 18 тыс. обращений обработали в фонде «Защитники Отечества» в Краснодаре.