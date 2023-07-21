Закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путевок по России, приняла Госдума

Закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по РФ был принят 21 июля.

Сообщается, что норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространяется на соответствующие операции, проводившиеся с 1 июля текущего года. Предполагается, что эта мера снизит налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет снизить цену туров, продаваемых клиентам, желающим отдыхать и путешествовать в России.

Соответствующие поправки к законопроекту правительства подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Закон, содержащий также другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Читайте также: Госдума разрешила школам привлекать учеников к высадке цветов и оформлению помещений без их согласия.