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Госдума разрешила школам привлекать учеников к высадке цветов и оформлению помещений без их согласия

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-razreshila-shkolam-privlekat-uchenikov-k-vysadke-tsvetov-i-oformleniyu-pomeshhenij-bez-ih-soglasiya
Госдума разрешила школам привлекать учеников к высадке цветов и оформлению помещений без их согласия
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий закон депутаты Государственной Думы приняли 20 июля. Представители всех фракций предложили внести правки в Федеральный закон «Об образовании», дополнив его положением о формировании у школьников ответственного отношения к труду.

Парламентарии отменили норму о запрете на привлечение к труду учащихся школ без согласия их самих или родителей. Теперь школьников планируют привлекать к общественно полезной работе. Например, высадке цветов и деревьев, помощи библиотекам и музеям, а также оформлению кабинетов и школьных площадок к мероприятиям.

«Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам», — цитирует председателя Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

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