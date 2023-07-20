Госдума разрешила школам привлекать учеников к высадке цветов и оформлению помещений без их согласия

Соответствующий закон депутаты Государственной Думы приняли 20 июля. Представители всех фракций предложили внести правки в Федеральный закон «Об образовании», дополнив его положением о формировании у школьников ответственного отношения к труду.

Парламентарии отменили норму о запрете на привлечение к труду учащихся школ без согласия их самих или родителей. Теперь школьников планируют привлекать к общественно полезной работе. Например, высадке цветов и деревьев, помощи библиотекам и музеям, а также оформлению кабинетов и школьных площадок к мероприятиям.

«Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам», — цитирует председателя Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

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