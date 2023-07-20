Уроки физкультуры против ДТП: эксперт предложил обучать школьников безопасной езде на электросамокатах

По данным МВД, в России с начала года число ДТП с участием электросамокатов выросло более чем на 56%. По мнению эксперта в области дорожной безопасности Вадима Мельникова, для решения проблемы не достаточно ввести ограничения на использование или аренду электросамокатов.

Он отметил, что электросамокаты — удобный и эффективный транспорт для современного города и запрещать их нельзя.

«С таким же успехом можно было в свое время запретить автомобили, когда они стали создавать проблемы пешеходам. Нам надо не запрещать электросамокаты, а обучать людей безопасно ездить на них», — сказал Мельников.

По его мнению, снижению числа ДТП может способствовать обучение управлению электросамокатом в школе на уроках физкультуры.

«На них можно было бы отрабатывать координацию движений и гибкость во время езды на самокате. Если в школе мы будем обучать людей, то получим поколение, которое не станет задавать вопросов, как безопасно управлять самокатом. В этом плане хороший пример — беговые лыжи, катанию на которых раньше учили в школе», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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