Закон об ограничении работы «наливаек» приняли в Краснодарском крае

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 20 июня депутаты в окончательном чтении приняли закон о деятельности объектов общепита в многоквартирных домах.

«Данные заведения часто формально осуществляли деятельность по организации общественного питания, по факту круглосуточно продавали алкоголь в зонах жилой застройки. Из-за этого фиксировался рост жалоб от граждан на нарушение общественного порядка в ночное время суток, в том числе множественные конфликтные ситуации», — рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Теперь объекты общественного питания, продающие алкоголь, могут реализовывать его только с 8:00 до 23:00, исключение составляют рестораны. Площадь зала для обслуживания посетителе должна быть не менее 50 кв. м, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изменения затронут более 160 «наливаек». Согласно опросу, запрет на работу таких точек общепита с 23:00 до 8:00 поддержали 77% опрошенных.