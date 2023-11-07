Закон об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов приняли в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств.

Автор проекта — глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил внести изменения сразу в два закона: о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Из них планируют исключить обязанность для водителей заключать договор ОСАГО со страховой компании до регистрации автомобиля.

Помимо этого, в законопроекте предлагается ввести возможность прекращения регистрации на украденные и находящиеся в розыске транспортные средства по заявлениям владельцев. Если закон примут во всех чтениях, то водители смогут не предоставлять документы, подтверждающие отсутствие у них автомобиля, в разные инстанции, сообщает РИА «Новости».

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