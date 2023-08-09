Правительство выступило против законопроекта о снижении стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности отклонила соответствующий документ, предложенный сенатором Андреем Кутеповым. Автор предложил уменьшить стоимость ОСАГО для произведенных в России автомобилей в зависимости от степени локализации производства машины.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Кутепов представил проект документа на суд вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Сенатор предложил уменьшать цену страховки для водителя в том случае, если процент локализации комплектующих российских автомобилей более 600 баллов (количество баллов подсчитывается по специальной формуле Минпромторгом).

В Кремле подчеркнули, что российскими законами пока юридически не определены понятия «пониженная базовая ставка», «локализация производства транспортного средства», а также четкая схема, как их примененять и оценивать, «в связи с чем положения предложенного документа не соответствуют принципу правовой определенности».

В правительстве также добавили, что указанная в проекте документа цель — увеличить спрос на новые автомобили отечественного производства — не может быть достигнута за счет внесения изменений в указанный закон, «поскольку его целью является защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, сообщает ТАСС.

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