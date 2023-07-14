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Закон о запрете смены пола приняли в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakon-o-zaprete-smeny-pola-prinyali-v-gosdume
Закон о запрете смены пола приняли в Госдуме
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Поправку в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесли в третьем чтении.

Закон запрещает проводить хирургические операция, а также применять лекарства, которые направлены на смену пола.

Ограничение не распространяется на медицинские вмешательства, обусловленные лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также эндокринных и генетических болезней, которые связаны с патологическим формированием половых органов у детей.

Кроме того, законопроект вносит поправки в Семейный кодекс РФ. Так, смена пола одним из супругов может послужить основанием для прекращения брака, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума в июле примет решение о запрете смены пола. Об этом 8 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях. Володин отметил, что счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, является надежной опорой и поддержкой для любого человека.

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