Закон о запрете смены пола приняли в Госдуме

Поправку в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесли в третьем чтении.

Закон запрещает проводить хирургические операция, а также применять лекарства, которые направлены на смену пола.

Ограничение не распространяется на медицинские вмешательства, обусловленные лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также эндокринных и генетических болезней, которые связаны с патологическим формированием половых органов у детей.

Кроме того, законопроект вносит поправки в Семейный кодекс РФ. Так, смена пола одним из супругов может послужить основанием для прекращения брака, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума в июле примет решение о запрете смены пола. Об этом 8 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях. Володин отметил, что счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, является надежной опорой и поддержкой для любого человека.