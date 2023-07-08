Госдума в июле примет решение о запрете смены пола

Об этом 8 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях.

Володин отметил, что счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, является надежной опорой и поддержкой для любого человека.

«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас… Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины». Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал Володин в своем Telegram-канале.

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