Кубанские депутаты одобрили законопроект о запрете смены пола человека

В Заксобрании Краснодарского края 8 июня состоялась 18-я внеочередная сессия, которую провели в форме заочного голосования и опроса депутатов.

Кубанские законодатели приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов». Таким образом депутаты ЗСК поддержали 31 федеральный законопроект. Одним из представленных на рассмотрение был проект поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в виде ст. 45.1, которая дополнит статью о запрете эвтаназии. Согласно поправкам, медикам запретят проводить операции по смене пола человека.

«Положительный отзыв кубанских депутатов получил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части запрета смены пола человека», — говорится в сообщении пресс-службы ЗСК.

Кроме того, депутаты одобрили и предполагаемые изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обращения с животными без владельцев.

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