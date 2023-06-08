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Кубанские депутаты одобрили законопроект о запрете смены пола человека

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-deputaty-odobrili-zakonoproekt-o-zaprete-smeny-pola-cheloveka
Кубанские депутаты одобрили законопроект о запрете смены пола человека
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

В Заксобрании Краснодарского края 8 июня состоялась 18-я внеочередная сессия, которую провели в форме заочного голосования и опроса депутатов.

Кубанские законодатели приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов». Таким образом депутаты ЗСК поддержали 31 федеральный законопроект. Одним из представленных на рассмотрение был проект поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в виде ст. 45.1, которая дополнит статью о запрете эвтаназии. Согласно поправкам, медикам запретят проводить операции по смене пола человека.

«Положительный отзыв кубанских депутатов получил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части запрета смены пола человека», — говорится в сообщении пресс-службы ЗСК.

Кроме того, депутаты одобрили и предполагаемые изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обращения с животными без владельцев.

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