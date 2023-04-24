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В России могут запретить менять пол в паспорте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-zapretit-menyat-pol-v-pasporte
В России могут запретить менять пол в паспорте
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 24 апреля рассказал министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, отмена возможности смены пола в паспорте станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

«Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — сказал Константин Чуйченко.

По его словам, сейчас одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт является справка об изменении пола из больницы. При этом хирургическая операция для получения справки об изменении пола не обязательна.

Механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, начали действовать с 2018 года. С тех пор по 2022 год ЗАГСы зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам. После смены пола зарегистрировали около 190 браков. Таким образом, лицо, сменившее пол в паспорте, но физиологически оставшееся прежним, может вступить в брак и усыновлять детей.

По словам министра, Минюст России в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. Также будут внесены изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в несколько нормативных актов. Константин Чуйченко отметил, что принятые меры позволят исключить возможность сменить пол человека при помощи внесения изменений в паспорт, сообщает ТАСС.

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