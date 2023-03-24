Учебное пособие по семьеведению появится в России

Новое пособие будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей среди молодежи. Об этом 24 марта сообщили в Институте изучения детства, семьи и воспитания.

В Институте отметили, что школьники и студенты колледжей и техникумов смогут найти в пособии советы, как строить межличностные отношения, а также помощь в самоопределении, отношениях родителей и детей. Кроме того, там будет рассказываться о детских психологических травмах, формировании здоровых отношений и семейных ценностях. Срок появления нового учебного пособия пока не уточняется.

«Мы констатируем довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что является существенной демографической проблемой. Поэтому одними из главных инструментов реализации программы воспитания для всех уровней образования являются методические пособия для родителей и педагогов, а для СПО должны таковыми стать программы по семьеведению. Проект такой программы уже разработан Институтом и сейчас будет проходить апробацию», — рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре.

Задачи программы — подготовка подростков к рождению детей и семейной жизни, помощь в понимании и принятии себя, передача базовых знаний по психологии и педагогике, улучшение отношений подростков с семьей, формирования общества подростков с опорой на семейные ценности, а также улучшения эмоционального и психологического состояния подростков, сообщает РИА «Новости».

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