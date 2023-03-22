Проблемы семей с «солнечными детьми» обсудили в Краснодаре

Круглый стол, на котором говорили о поддержке семей, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна, прошел в Центре развития гражданского общества Кубани. Мероприятие приурочили к Международному дню людей с синдромом Дауна.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева представители ведомств социального блока и некоммерческие организации определили эффективные методы решения актуальных вопросов. Участники мероприятия обсудили сложности социализации детей с генетической аномалией, меры поддержки семей и создание комфортной среды.

«Мы вместе можем обсудить и найти решение проблемных вопросов в области образования и здравоохранения, которые волнуют родителей детей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала председатель правления Центра поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети-лучики» Александра Начарова.

На Кубани поддержке социальных НКО, благодаря которым дети с особенностями могут развиваться и социализироваться, уделяют особое внимание. Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, был создан в 2012 году. Сейчас в регионе 4 филиала организации: два в Краснодаре, и по одному в Новороссийске и Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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