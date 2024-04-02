Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома приняли в Госдуме РФ

Госдума 2 апреля приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома.

Комплексные изменения внесли в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что существующие санкции на сегодняшний день в должной мере не работают.

Закон устанавливает ответственность за нарушение сроков выполнения работ, которые необходимы для содержания вентиляционных и дымовых каналов, за проведение техобслуживания газового оборудования организацией, которая не соответствует установленным требованиям, а также за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение оборудования без оповещения об этом спецорганизации.

Кроме того, устанавливается ответственность за невыполнение технической диагностики газового оборудования и недопуск представителей спецорганизации для его проверки.

Согласно закону, штраф за недопуск специалистов увеличивается с 1–2 до 5–10 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

За уклонение от договора о техобслуживании и ремонте оборудования штраф для физлиц — 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 25–100 тыс. рублей, для юрлиц — 200–500 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы вводят за непредставление спецорганизации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

За нарушение требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностные лица получат санкцию в размере от 5 до 100 тыс. рублей, юрлица — от 200 до 500 тыс. рублей. Физлица за самовольную установку или замену газового оборудования получат штраф в размере 5–10 тыс. рублей, должностные лица — 25–100 тыс. рублей, юрлица — 200–500 тыс. рублей.

«Закон актуальный и своевременный, множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из-за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий», — цитирует Павла Крашенинникова «Интерфакс».

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