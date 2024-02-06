Более 120 км газовых сетей построят в 2024 году на Кубани

Строительство новых газопроводов осуществят в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

На строительство газопроводов в 2024 году направят свыше 1 млрд рублей из регионального бюджета.

«В 2024 году к исполнению запланировано строительство 121 км подводящих и распределительных газопроводов в 17 населенных пунктах края. На эти цели из регионального бюджета выделили более миллиарда рублей», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2023 году по госпрограмме построили более 230 км газовых сетей низкого, среднего и высокого давления в 32 населенных пунктах региона. При этих работах освоили более 1 млрд рублей.

Жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявление на бесплатную догазификацию до границ земельного участка. Это можно сделать в пункте приема заявок, через портал Госуслуг и сайт Единого оператора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кубань на втором месте в стране по темпам газификации.