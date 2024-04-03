Закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки одобрили в Совфеде

Совет Федерации 3 апреля на пленарном заседании одобрил закон о введении штрафов до 1 млн рублей за спам-звонки от автоинформаторов и роботов.

Таже на заседании приняли решение об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, которые размещают неполную информацию об условиях займов.

Нововведения отобразятся в статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Там появится новая часть об ответственности за нарушение установленных в законодательстве требований к рекламе, которая распространяется при помощи телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи.

Сейчас законодательство разрешает распространение рекламы только с согласия абонента или адресата на ее получение, а также не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с помощью автодозвона или рассылки.

За нарушение требований граждане должны будут выплатить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 20 до 100 тыс. рублей, юрлица — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В той же статье установлена ответственность за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа для кредитных и микрофинансовых организаций. За предоставление неполной информации об условиях займа наказание для должностных лиц составит от 40 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.

В законе «О рекламе» закреплено положение — если реклама услуг о кредите или займе содержит информацию о процентных ставках, она также должна содержать информацию о диапазонах полной стоимости кредита по видам такого кредитования. Такие сведения должны предоставлять до информации о процентной ставке и не меньшим шрифтом, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Госдуме приняли поправки в КоАП РФ, которые предусматривают административную ответственность за навязчивую рекламу по телефону в виде штрафа до 1 млн рублей.