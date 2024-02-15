Закладчика с 205 свертками «синтетики» в кармане поймали в Сочи

За торговлю наркотиками 19-летнему жителю Сочи грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Молодого человека задержали в лесном массиве сотрудники ППС Адлерского отдела полиции. В его кармане обнаружили пакет, в котором находилось 205 свертков. Установлено, что с свертках был мефедрон.

Общая масса изъятого наркотика составила около 193 граммов, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Установлено, что наркотик молодой человек приобрел для дальнейшего сбыта через «закладки» на территории Сочи.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

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