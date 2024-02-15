Наркотики под видом лечебной травы пытались пронести через таможню в Сочи

Запрещенные вещества изъяли таможенники у двух пассажиров в аэропорту Сочи.

Один из пассажиров, прибывший рейсом «Ташкент—Сочи» направлялся через «зеленый» коридор, пассажирскую таможенную декларацию он не подавал. В ходе устного опроса заявил, что в багаже нет товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу. Однако в его багаже с помощью рентгентехники обнаружили множество однородных предметов.

«В ходе досмотра в дорожной сумке гражданина были обнаружены 19 зип-упаковок, в которых находилось спрессованное вещество коричневого цвета в виде гранул. Разрешительных документов на его перемещение мужчина не предоставил», — сказал начальник таможенного поста аэропорта Сочи Иван Леошко.

В этот же день в дорожной сумке другого пассажира, прибывшего из Азербайджана рейсом «Баку—Сочи» нашли пакет с пучками травы. Этот мужчина также следовал через «зеленый коридор». В ходе опроса пояснил, что это «лечебная» трава для личного пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Экспертиза установила, что в обоих случаях «лечебной травой» было растение рода гармала. Оно содержит наркотическое средство гармин. Масса изъятой травы составила 0,31 г. и 0,11 г. Гармин включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в России ограничен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

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