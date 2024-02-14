Около 300 свертков с метадоном и героином нашли в автомобиле у жителя Кубани

Наркотики обнаружили сотрудники Госавтоинспекции в станице Прочноокопской при личном досмотре машины 51-летнего жителя Новокубанска.

Выяснилось, что мужчина вез около 300 свертков с метадоном и героином общей массой 95 гр. Кроме того, у него в автомобиле было гашишное масло. Запрещенные средства местный житель купил через интернет, чтобы затем продать через тайниковые закладки.

Водителя задержали и завели на него уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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